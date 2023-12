Tragico incidente sulla Sora-Avezzano: muoiono il lungotenente Antonio Alonzi e Patrizio Margani. Grave la moglie del carabiniere

Tragico incidente ieri sera, venerdì 22 dicembre 2023, sulla superstrada Sora-Avezzano: perde la vita il lungotenente Antonio Alonzi.

Una tragedia ha colpito ieri sera, venerdì 22 dicembre 2023, la superstrada Sora–Avezzano, con due vittime di rilievo in un incidente dalle conseguenze nefaste: il luogotenente Antonio Alonzi, responsabile della sezione carabinieri in Congedo di Sora, e Patrizio Margani, operaio quarantenne residente a Balsorano. Entrambi hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale violentissimo lungo la tratta al confine tra Lazio e Abruzzo.

Il terribile incidente sulla Sora-Avezzano

Il luogotenente Antonio Alonzi, che avrebbe compiuto 65 anni proprio il giorno di Natale, viaggiava a bordo della sua Ford Fiesta insieme alla moglie Romana Marrocco, nota per il suo lavoro nello staff del programma di Rai 3 “Amore Criminale“. Il veicolo è stato coinvolto in un tragico impatto con l’auto guidata da Patrizio Margani, causando la morte immediata di entrambi i conducenti per le gravi ferite riportate.

La moglie del carabiniere gravemente ferita nell’incidente

Romana Marrocco, gravemente ferita nell’incidente, è stata prontamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Sora e successivamente trasferita in elicottero presso una struttura sanitaria a Roma. L’estrazione della donna dalle lamiere ha richiesto diverse ore di lavoro da parte degli operatori. La dinamica dell’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Avezzano. Si ipotizza che lo scontro sia avvenuto in prossimità di una semicurva lungo la superstrada, e si sta cercando di determinare se una delle due auto abbia invaso per sbaglio la corsia opposta, causando di fatto l’impatto inevitabile.

Sora piange il lungotente Antonio Alonzi dopo il tragico incidente di ieri sera

La notizia della tragica perdita del luogotenente Antonio Alonzi ha scosso profondamente la comunità di Sora, dove l’ufficiale era ampiamente conosciuto e stimato: nelle prossime ore, potrebbero emergere nuovi dettagli legati al terribile incidente che ha portato via l’uomo. L’intera città è ora in lutto per la prematura scomparsa di un uomo che avrebbe festeggiato il suo compleanno proprio durante le festività natalizie.