Tragico incidente sull’A1, scontro tra 2 tir e un’auto: 3 morti

Ancora sangue sulle strade, ancora (purtroppo) l’ennesimo incidente mortale. Questa volta a perdere la vita sull‘A1, nel tratto compreso tra Cassino e San Vittore del Lazio, nel Frusinate, tre persone, mentre due sono quelle rimaste ferite.

Incidente sull’A1 all’altezza di Cassino

L’incidente, sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti, è avvenuto nella notte, poco dopo le 2, sull’A1, tra Cassino e San Vittore del Lazio. A scontrarsi, in direzione Napoli, due mezzi pesanti e un’auto. A perdere la vita tre persone (le cui generalità non sono ancora rese note): per loro non c’è stato scampo perché l’impatto è stato violento e fatale.

🔄 AGGIORNAMENTO

A1 MILANO-NAPOLI ➡️ Napoli

CODA di 2 km per ripristino danni da incidente tra Pontecorvo e Cassino dal km 666

Uscita consigliata provenendo da Roma: Pontecorvo https://t.co/ZhERyE9xLn — My Way di Autostrade per l’Italia (@MyWayASPI) August 2, 2022

Le vittime ora sono state trasferite all’ospedale Santa Scolastica e sono a disposizione del magistrato. La strada, invece, è stata chiusa fino all’alba per tutti i rilievi del caso. Spetterà alla Polizia Stradale, intervenuta sul posto, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.