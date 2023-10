Travolge papà e figlia sulla moto, poi scappa: era ubriaco e drogato, inseguito e arrestato dai Carabinieri

Provoca un grave incidente, poi fugge via senza prestare soccorso. Ed era anche ubriaco alla guida nonché, come se non bastasse, anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Succede sulla Via Braccianese, nel Comune di Manziana, dove un uomo, il pirata della strada, è stato inseguito e arrestato dai Carabinieri.

L’incidente, che ha provocato il ferimento in modo grave di una persona, si è verificato lo scorso 13 ottobre (venerdì, ndr) ed ha visto coinvolti due mezzi: quello investitore, un’auto, e un motociclo, che è stato letteralmente travolto dalla macchina. A finire in manette è stato invece un 36enne che in questo momento si trova ai domiciliari: per lui a nulla è valso il tentativo di scappare (foto di repertorio).

L’incidente

Come detto il sinistro risale allo scorso 13 ottobre. Ad intervenire sul posto, lungo la via Braccianese in corrispondenza del km 27 all’interno del Comune di Manziana, sono stati i Carabinieri della Locale Stazione unitamente ai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano. Qui l’uomo, alla guida della propria auto, ha travolto un motociclo con a bordo un uomo di 62 anni e la figlia di 38. Fuggendo via senza fermarsi a prestare soccorso.

L’inseguimento e l’arresto del pirata della strada

Avuta contezza di quanto accaduto, i Militari si sono immediatamente posti all’inseguimento dell’uomo che è stato bloccato a poca distanza dal luogo dell’evento; il 36enne è stato quindi sottoposto agli accertamenti del caso che hanno dimostrato come fosse alla guida del veicolo sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Una delle vittime, nella circostanza, ha riportato lesioni gravi. L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il grave incidente sulla Braccianese domenica 15 ottobre

La stessa strada peraltro, a due giorni dall’episodio sopracitato, era stata teatro di un altro grave incidente questa volta nella zona di competenza – dal punto di vista amministrativo – di Roma Capitale. Domenica infatti si era verificato un altro terribile scontro tra due auto, quando erano da poco passate le 16.00, sempre lungo la Via Braccianese ma all’incrocio con via Villarbasse, poco sopra la zona di Tragliatella. Drammatico in quel caso era stato il bilancio: un morto e cinque feriti gravi.