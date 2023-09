Travolge una famiglia in diretta social, ubriaco e positivo a drug test: patente ritirata al 30enne

È risultato positivo all’alcol test l’uomo che lo scorso 10 settembre al volante di un’Audi lanciata su una strada provinciale del Frusinate in diretta Facebook ha invaso la corsia di marcia opposta schiantandosi contro una Nissan con a bordo una famiglia: una donna di 44 anni ed i suoi due figli di 7 e 5 anni. E’ stata ritirata la patente all’uomo. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Sospesa la patente all’uomo che ha travolto una famiglia in diretta social

A disporre il test è stato il sostituto procuratore di turno a Frosinone che ha chiesto anche di rilevare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti. In mattinata la bimba di 5 anni rimasta ferita nell’incidente è stata operata ad un braccio al Bambin Gesù dove era stata portata in elicottero.

Fuori pericolo la mamma ed il fratellino che sono nell’ospedale di Alatri. Non corre rischi neanche l’automobilista che ha provocato l’incidente, un cittadino del Marocco di 29 anni, che è ricoverato a Frosinone.

La ricostruzione del terribile schianto

Era in diretta su Facebook l’automobilista che alla guida di un’Audi si è schiantato contro una Nissan lungo la strada provinciale Santa Cecilia ad Alatri, in provincia di Frosinone. Nell’impatto tre persone sono rimaste ferite: una mamma e i suoi due figli che viaggiavano sulla Nissan. La bambina in serie condizioni, ma non in pericolo di vita, è stata elitrasportata al Bambin Gesù.

L’impatto è stato frontale: le immagini mostrano il conducente, che procede a velocità sostenuta sulla provinciale effettuando più di un sorpasso, perdere il controllo dell’Audi e finire sulla corsia opposta proprio mentre arriva la Nissan con al volante una donna e e a bordo i figli piccoli. Per estrarre la bambina dall’auto stato necessario l’intervento dei vigili del Fuoco. Un’eliambulanza l’ha trasferita a Roma al Bambin Gesù.