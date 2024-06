Travolti dal fiume, paura per le sorti di 3 ragazzi: intercettato il segnale di un cellulare

Sono ore di grande tensione per i soccorsi che, ancora oggi, sono sulle tracce dei tre amici travolti dalla corrente del Natisone. Si cerca disperatamente i tre ragazzi, una 20enne Patrizia Cosmos, una 23enne Bianca Doros e un 25enne fidanzato di quest’ultima. Sono stati travolti dalla piena del fiume, come riporta Il Messaggero, il 30 maggio scorso, e da allora le ricerche proseguono disperate nella speranza di trovarli ancora in vita.

L’incontro per trascorre qualche ora insieme e fare dei selfie

Patrizia, quella mattina aveva appena sostenuto il test che le avrebbe consentito di prendere parte all’esame di ‘Modellazione in 3D’, la ragazza, iscritta al corso di laurea in Design e architettura di interni, voleva solo rilassarsi, distrarsi per un po’ in compagnia dei suoi amici. I tre si sono incontrati intorno alle 12, volevano raggiungere una spiaggetta del fiume per trascorrere qualche ora insieme e approfittare per fare delle foto.

I tre sono stati travolti dalla corrente del fiume

Poco dopo che i tre amici erano caduti nel Natisone, qualcuno li aveva sentiti e aveva dato l’allarme. I Vigili del fuoco sono corsi e quanti si sono trovati di fronte a quello spettacolo raccontano che i tre ragazzi si abbracciavano tentando di resistere alla corrente del fiume. I soccorritori sono arrivati tempestivi, hanno calato una scala nella speranza che i tre riuscissero ad aggrapparsi, ma niente. Ancora una volta sono stati risucchiati dall’acqua.

Il segnale del cellulare di uno dei tre giovani riaccende le speranze

Tanta la paura per le sorti dei tre giovani. Sono ore di grande angoscia, mentre nella notte è arrivato il segnale di uno dei cellulari dei ragazzi. Ma di notte è impossibile procedere alle ricerche, pertanto nelle prime ore di oggi sono riprese frenetiche le attività dei soccorritori, con speranze che, inevitabilmente, si affievoliscono con il passare del tempo.