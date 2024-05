Travolto da un autobus sul cavalcavia: morto uomo senza identità

Uomo travolto e ucciso da un autobus: la persona, senza documenti d’identità, camminava su un cavalcavia di Milano.

Tragedia stradale sulle strade di Milano, dove un uomo è stato travolto e ucciso da un autobus. La vicenda si è svolta questa mattina all’alba, quando il signore stava camminando sotto il battente temporale del capoluogo lombardo. Sulle dinamiche dell’incidente, dalle prime ore del giorno gli agenti delle forze dell’ordine stanno provando a ricostruire le dinamiche. Si sta provando anche a chiarire, in queste ore, l’identità del soggetto deceduto: al momento della morte, non aveva appresso documenti.

Uomo senza documenti travolto da un autobus

La tragedia si è palesata questa mattina all’alba, quando l’uomo senza identità è stato investito da un autobus sul cavalcavia del Ghisallo, all’interno del Municipio 8 e arteria sopraelevata alla via Gallarate. La persona deceduta, forse uno straniero, stava camminando sotto la pioggia battente di questa mattina all’alba: l’impatto con il pesantissimo mezzo di trasporto, secondo le chiamate di aiuto, si sarebbe verificato intorno alle 4 del mattino.

Il tentativo di rianimare la persona

Il primo a chiamare i soccorsi, è stato l’autista dell’autobus. Dietro l’incidente non si esclude la possibilità della cattiva visibilità per strada, dovuta principalmente all’abbondante temporale che si è abbattuto in quella zona di Milano. Sul posto si sono precipitati un’ambulanza e gli agenti della Polizia Locale. I paramedici occorsi sul luogo dell’incidente, hanno provato per diversi minuti a rianimare la vittima: corpo che purtroppo non ha mai dato segno di ripresa, con i sanitari che hanno dovuto costatare il decesso pochi minuti dopo la tragedia.

S’indaga sull’identità del cittadino

La Polizia Locale di Milano ha provato a identificare l’uomo, in un’operazione ancora non riuscita poiché la vittima non aveva documenti appresso al momento del decesso. Al momento non è stata rivelata ancora la possibile etnia dell’uomo, che potrebbe far intuire se fosse un cittadino italiano o uno straniero entrato – magari – in maniera irregolare in Italia.