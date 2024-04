Tre borseggiatori arrestati nel Centro Storico di Roma: avevano rubato un marsupio al tavolo di un ristorante

Tre borseggiatori arrestati nel Centro Storico di Roma: avevano provato a rubare un marsupio in un ristorante del Rione Monti.

Continua la piaga dei borseggi nel Centro Storico di Roma. Questa volta i Carabinieri sono dovuti intervenire nei pressi di via Nazionale, dove hanno colto in flagrante tre ladri in azione. I soggetti stavano compiendo un borseggio presso un ristorante presente nella zona: furbescamente erano riusciti a togliere un marsupio da dosso a un turista, svignandosela una volta acquisito il borsello. Una scena che però non è passata inosservata ai militari.

Borseggiatori in azione nel Centro Storico di Roma: la vicenda

In manette sono finiti tre persone, provenienti dal Sud America e Cuba. A compiere il borseggio due uomini e una donna: si trattava di una coppia di cubana, entrambi di cinquantaquattro anni, e un cittadino 39enne originario del Perù. I ladri si erano avvicinati a un ristorante su via del Boschetto, dove avevano messo gli occhi sul borsello di un turista straniero impegnato a mangiare. Con furbizia, i soggetti erano riusciti a portare via la borsa dall’uomo, scappando poi per le vie del Rione Monti di Roma.

L’intervento dei Carabinieri sul tentativo di borseggio a Roma

Un tentativo di borseggio che fortunatamente non è andato a buon fine. I Carabinieri erano riusciti a vedere tutta la scena, inseguendo poi i ladri nei vicoli del famoso quartiere romano. Arrestati i soggetti, i militari sono entrati in possesso del marsupio rubato: al suo interno conteneva ancora soldi, portafogli ed effetti personali del turista straniero.

Per i tre soggetti è arrivato subito il rito direttissimo presso il Tribunale di Roma. Per la donna cubana e il cittadino peruviano, è stato varato il divieto di ritorno nel Comune di Roma. E’ stato trattenuto invece il 52enne cubano, peraltro già conosciuto dalle forze dell’ordine. L’uomo per un analogo reato era già stato arrestato domenica 21 aprile 2024, coltro in flagrante mentre rubava la borsa a una turista tedesca: nella sacca, la donna teneva un IPhone, i documenti e il portafoglio con i soldi. Per l’uomo si sono spalancate le porte del carcere.