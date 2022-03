Tremendo incidente sulla Velletri – Nettuno: grave centauro, strada chiusa (FOTO)

Tremendo incidente sulla Nettuno-Velletri, a poca distanza dalla SS 148 Pontina. E’ successo nella serata di oggi, 29 marzo. Coinvolti un’auto e uno scooter.

Lo scontro è avvenuto tra Velletri e Aprilia, meglio conosciuta come via dei Cinque Archi, all’incrocio con via Valtellina, nei pressi di Campo Verde. A causa del violento impatto la moto è volata nel canale che costeggia la strada. Il centauro, un uomo di 50 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti inizialmente con un’ambulanza. Viste le gravi condizioni, è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza. Il 50enne è stato quindi elitrasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma. Il conducente dell’auto, invece, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Aprilia.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’uomo a bordo dello scooter non abbia dato la precedenza all’auto. Lo scontro è stato quindi inevitabile e violento. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Aprilia per i rilievi. Notevoli le ripercussioni sul traffico.