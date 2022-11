Treni, linea Roma-Napoli nel caos: tutto fermo per un guasto

Giornata da dimenticare per chi viaggia in treno oggi, venerdì 18 novembre 2022, soprattutto per chi ha deciso di salire a bordo del treno Roma-Napoli delle 14.42, perché è ancora fermo in stazione in attesa che la linea ferroviaria venga ripristinata. Per il momento, tutti i viaggiatori sono ancora fermi, stando a quanto dichiarato da un passeggero che ha contattato la nostra redazione per segnalare il caos e i ritardi che la situazione sta inevitabilmente comportando. Al momento è tutto fermo poco dopo la stazione Termini, il ritardo è incalcolabile, e i passeggeri vogliono vederci chiaro.

Roma-Napoli: tutto fermo per un guasto

A quanto detto da alcuni testimoni, pare che il tutto sia stato innescato da un guasto importante ad un treno che procedeva nella stessa direzione, e che fermandosi ha bloccato le altre linee che da Termini stavano uscendo per dirigersi verso le loro destinazioni. Al momento, però, non c’è nessun comunicato ufficiale da parte dei gestori delle linee ferroviarie, dunque ancora tutto da confermare. Quel che è certo è che i passeggeri sono fermi da oltre 30 minuti all’interno dei loro vagoni, senza possibilità nemmeno di ritornare nella stazione precedente per potersi rifocillare oppure attendere in condizioni più comode.

La situazione appena fuori Termini

Come scrive un utente sul web: ”Treno 14.42 (RM -> Nettuno ) bloccato appena fuori termini ormai da 20 minuti…. ritardo indefinito”. In risposta al messaggio lanciato, un altro passeggero risponde: ”Consiglio a tutti di prendere la metro e poi autobus…. il guasto è abbastanza grave siamo praticamente bloccati in mezzo ( davanti abbiamo il treno rotto e dietro il treno partito poco dopo di noi)”, e poi un altro: ”Non possiamo tornare nemmeno a Termini”. Insomma, almeno da queste frammentarie testimonianze pare che il guasto abbia coinvolto il convoglio precedente a quello in cui si trovano gli utenti, e che quindi abbia bloccato, poco fuori Termini tutti gli altri a seguire.

Aggiornamenti sulla tratta ferroviaria

Arriva poi la comunicazione ufficiale proprio in questi istanti, che riporta quanto segue: