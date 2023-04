Troppo freddo a Roma: Papa Francesco rinuncia alla Via Crucis al Colosseo

Da Città del Vaticano arriva la seguente dichiarazione: “Per via del freddo intenso di questi giorni Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo” – con questo messaggio, ecco che la la Sala Stampa della Santa Sede ha diffuso la notizia dell’ultima ora che riguarda uno degli eventi simbolo più importanti della Settimana Santa.

Stazioni e testo Via Crucis al Colosseo: stasera il rito del venerdì santo con Papa Francesco

Il Santo Padre rinuncia alla Via Crucis per il troppo freddo

Necessario ricordare, in merito a ciò, che le condizioni di salute di Papa Francesco non sono state delle migliori nelle ultime settimane, a causa di una recente infezione polmonare che lo ha costretto anche al ricovero in ospedale. ”Nell’ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre”, si leggeva nella nota ospedaliera, ”è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute”. Insomma, condizioni di salute in recupero, ma comunque non ottimali per poter procedere con un rito così impegnativo come la Via Crucis, tra l’altra all’aperto e con delle temperature abbastanza anomale per il periodo primaverile in cui ci troviamo.

Le condizioni meteo a Roma e la rinuncia di Papa Francesco

Ad essere sinceri, la presenza del Santo Padre per la cerimonia di questa sera era già stata messa in dubbio da qualche giorno. Il maltempo degli ultimi giorni, poi, così come il crollo delle temperature non ha fatto altro che incoraggiare questa scelta. Proprio ieri, anche dal Campidoglio era arrivata una comunicazione di un’estensione del periodo di accensione dei termosifoni, che conferma ulteriormente il trend di questi giorni. Ad ogni modo, al posto del Pontefice ci sarà, molto probabilmente, il cardinal vicario, Angelo De Donatis, il quale già nella giornata di ieri ha celebrato all’Altare della Confessione l’eucarestia della Messa Crismale. Non si tratta, ad ogni modo, della prima volta che un Pontefice rinuncia a presiedere il rito della Via Crucis al Colosseo. L’ultimo, ricordiamolo, fu Giovanni Paolo II nel 2005: in quell’occasione, rimase in Vaticano con un crocifisso in mano, nella cappella privata del Palazzo Apostolico. Al suo posto, fu l’allora cardinal Ratzinger a portare la croce.