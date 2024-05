Trovata con segni di strangolamenti al collo e in fin di vita: morta in ospedale donna 66enne

Morta la signora trovata in fin di vita nella sua casa di Passoscuro, a Fiumicino: sul collo della donna c’erano segni di strangolamento.

E’ morta la donna ricoverata all’Aurelia Hospital e vittima di un presunto omicidio. La signora era stata trovata nella sua casa di Passoscuro in condizioni critiche, con i paramedici del 118 che l’avevano rianimata dopo un presunto strangolamento ai suoi danni. Uno spiraglio che è durato solo qualche ora, quando la donna è deceduta all’interno dell’ospedale capitolino per i danni subiti nella presunta aggressione.

Morta la donna vittima di un presunto strangolamento

La situazione sotto gli occhi dei paramedici, giovedì pomeriggio, era molto critica: la donna non respirava più, con segni di strangolamento intorno al proprio collo. Un medico rianimatore non si è perso d’animo, cominciando per diverse decine di minuti delle manovre per farla rianimare: un tentativo andato momentaneamente a buon fine, tanto da riuscire a portare la signora verso la struttura ospedaliera dell’Aurelia Hospital. Un ricovero durato poche ore, poichè successivamente la signora è deceduta per i traumi subiti.

La verità attorno alla morte della donna di Passoscuro

La signora, secondo i referti clinici, da qualche tempo soffriva di demenza senile. Le condizioni legate al disturbo cognitivo avevano creato numerosi problemi in famiglia, soprattutto con la figlia 38enne. La donna, infatti, viveva con la mamma, probabilmente anche per assisterla con la malattia, in un rapporto che però sembrerebbe si sia deteriorato con la patologia dell’anziana. Secondo i racconti dei vicini di casa, numerose erano le liti sfociate tra la 66enne e la figlia.

La figlia, che ora è solamente sospettata di aver compiuto l’omicidio, vedrebbe complicarsi ulteriormente la propria posizione. Anche se non indagata, quel giorno risulterebbe come si trovasse insieme alla mamma prima del ritrovamento da parte dei sanitari. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine, che potrebbe fornire nuovi particolari nei prossimi giorni.