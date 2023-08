Trovata morta in casa, mistero sul decesso di una 29enne incinta. Il marito: ‘Era andata in Ospedale per dolori’

Dramma in Sicilia dove una ragazza di 29 anni, incinta, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. E con lei purtroppo anche il bambino che portava in grembo. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri, lunedì 7 agosto 2023, quando il marito, rincasando, l’ha trovata riversa a terra.

Inutile la corsa in Ospedale e i tentativi di rianimazione con la 29enne che, alla fine, non ce l’ha fatta. Sul caso però adesso la Procura ha aperto un fascicolo perché nel weekend, come riferiscono i media locali, la giovane si era presentata in Ospedale lamentando dei forti dolori; poi però sarebbe stata rimandata a casa.

Donna incinta morta a Licata, indagini in corso

Si cerca ora di capire se tra i due episodi, la visita nel pronto soccorso avvenuta sabato 5 agosto, e la morte sopraggiunta ieri, possa esserci o meno un collegamento. Il marito della donna (straniera, di origine marocchina, ndr) ha intanto sporto denuncia su quanto accaduto come scrive il Giornale di Sicilia. E’ stato lui a portare la compagna dal quartiere Oltreponte – dove vivevano – fino in Ospedale, purtroppo invano. Adesso sarà l’autopsia a dover stabilire l’esatta causa del decesso.

Aperto un fascicolo

La Procura di Agrigento, competente sul territorio, adesso ha aperto un fascicolo d’inchiesta e disposto, come visto, l’autopsia sul corpo. La donna, secondo quanto ricostruito, avrebbe accusato nel fine settimana appena trascorso dei forti dolori alla gola tanto da recarsi al Pronto Soccorso, considerando anche la gravidanza in corso. Dopodiché però, in circostanze da chiarire, sarebbe stata rimandata a casa. Ieri, infine, il tragico epilogo: resta ora da capire se dietro la sua morte improvvisa ci sia un possibile caso di malasanità o una tragica fatalità. Gli accertamenti pertanto proseguono.

