Trovato morto in caserma: carabiniere si suicida, aveva accanto la pistola d’ordinanza

A dare l’allarme la moglie, che non aveva sue notizie da diverse ore.

È stato ritrovato senza vita nei locali del comando Interregionale Culquaber, in provincia di Messina, dopo essere uscito di casa. Non sono ancora chiare le ragioni per cui un carabiniere si sarebbe tolto la vita nella tarda serata di ieri, venerdì 24 maggio. Il corpo del 50enne sarebbe stato trovato dentro al comando, con accanto la pistola d’ordinanza.

Carabiniere trovato morto in caserma: aveva accanto la pistola d’ordinanza

A far scattare le ricerche la moglie del carabiniere, che poco prima di apprendere la notizia avrebbe contattato le autorità insospettita dalla sua assenza prolungata. Il 50enne infatti si sarebbe allontanato da casa ieri sera, per non fare più ritorno. La donna, preoccupata, ha così contattato amici e parenti per avere notizie del marito. Poche ore dopo le indagini hanno portato al tragico ritrovato dell’uomo nella caserma dove prestava servizio, con accanto alla salma la pistola d’ordinanza.

Sono ancora in corso le indagini per comprendere le ragioni che hanno portato a questo estremo gesto, considerando tutte le circostanze del caso e ogni tassello della vita del militare che possa far luce sull’accaduto. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria presso l’ospedale Papardo di Messina.