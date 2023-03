Trovato morto un 34enne in casa, l’uomo è stato stroncato da un malore nella propria abitazione a Rocca di Papa

Trovato morto in casa un 34enne, l’uomo è stato stroncato da un malore nella propria abitazione a Rocca di Papa. Notizie che non si vorrebbero mai dare, soprattutto quando una persona giovane perde la vita. Eppure, il Comune di Rocca di Papa piange un giovane uomo di 34 anni, che sarebbe venuto a mancare questa mattina nella propria casa. Sul decesso, le Forze dell’Ordine cercano di fare chiarezza già dalle prossime ore.

L’uomo morto nella sua casa a Rocca di Papa

Le piste porterebbero tutte a un malore dell’uomo. Nonostante la giovane età e come non presentasse seri problemi di salute, il 34enne sarebbe spirato per un problema cardiaco. A rendere plausibile questa pista, alcune problematiche di salute sollevate dal ragazzo questa mattina appena svegliato. Infatti, il giovane come alzatosi dal proprio letto, avrebbe lamentato dei fastidi anomali al proprio petto, come mai non ne aveva sentiti prima.

Senza probabilmente dare troppo peso alla faccenda, non avrebbe chiesto l’intervento di un medico per valutare il proprio stato di salute. E’ plausibile, che tale situazione sia stata presa sotto gamba anche dai familiari che condividevano l’appartamento con lui, che probabilmente avranno pensato come quei dolori fossero figli di una freddata presa durante la notte. Invece, sentendo le prime ipotesi stillate dal medico legale intervenuto sulla salma del ragazzo, tutta questa faccenda potrebbe condurre a un arresto cardiaco.

Arresto cardiaco che oggi non fa sconti a nessuno, ponendo la faccenda di Rocca di Papa come l’ennesima morte anomala tra persone giovani. Sempre nella provincia di Roma, un altro ragazzo di 21 anni è morto ieri sera mentre ritirava delle pizze presso un locale di ristorazione. Tempo di chiedere al cameriere se fossero pronte, che è tramortito sul pavimento del locale privo di coscienza. Non si risveglierà più, anche in questo caso per un improvviso arresto cardiaco.