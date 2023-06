Truffa Bonus 18App a Roma: niente libri o biglietti del cinema, buono scambiato per soldi su Telegram

Nuova truffa sul Bonus 18App, questa volta in una vicenda che toccherebbe un giro criminale all’interno di Roma. Infatti, anonimo “imprenditori” scambierebbero i buoni dello Stato, utili a compare libro o biglietti per eventi culturali, per soldi. Ogni buono, valevole intorno alle 1.600 euro da utilizzare in attività legate alla formazione scolastica personale, verrebbero scambiate sulla piattaforma di Telegram con bonifici o ricarica Postpay da 500/600 euro, consentendo ai ragazzi di comprare – di fatto – altro materiale non inerente con la sfera scolastica.

La truffa sul Bonus 18App a Roma: come funziona su Telegram?

Il tutto si svolge su Telegram, una delle piattaforme meno controllate sulla piazza dei social network. Se uno studente si fida a interagire con un “imprenditore” anonimo, facilmente potrà dare il via a una contrattazione che realmente in tasca gli mette qualche soldo. L’imprenditore tramite la chat si fa dire le credenziali del bonus, erogando poi subito un versamento (tramite bonifico, Postpay o PayPal) allo studente che gli ha rilasciato i dati sensibili. Mai i 1.600 euro completi, ma una cifra che permette al ragazzo di comprarsi qualche oggetto desiderato.

Niente libri o cultura, solo PlayStation o vestiti

Se la proposta del Governo era quella di avvicina i ragazzi alla lettura e la cultura, almeno sul territorio di Roma si è creata una sacca dell’illegalità dove il Bonus 18App viene utilizzato in altro ambito. Il sistema Telegram, che almeno per ora è molto seguito tra i teenager della Capitale e non ha mai presentato delle truffe a chi ci si affida, permette ai giovani percettori dell’aiuto di comprarsi quello che realmente vogliono. In tal senso, i soldi ricevuti per il buono vengono nuovamente utilizzati per consolle (PlayStation), videogiochi, abiti di marca e quanto altro possa interessare al mondo dei teenager. Una condizione su cui il ministro Sangiuliano, coadiuvato dalla Polizia Postale, sta indagando.