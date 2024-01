Truffa dei finti poliziotti a Roma: anziano imbavagliato e legato al letto

Truffa ai danni degli anziani a Roma: anziano della Laurentina raggirato e aggredito da due finti poliziotti.

Ennesima truffa ai danni di anziani nel territorio di Roma. Vittima dell’episodio un residente del IX Municipio, che è caduto nel raggiro di due uomini, entrambi rivelatisi dei finti poliziotti. L’episodio si è verificato nelle prime ore serali di ieri, venerdì 26 gennaio 2024, con l’uomo che è stato adescato più facilmente perchè in quel momento si trovava da solo in casa.

La truffa dei finti poliziotti a Roma

Probabilmente i malviventi sapevano a che campanello suonavano, avendo studiato la propria vittima nei minimi dettagli giorni prima. Il truffato si è rivelato essere un signore di 76 anni, residente nella zona della Laurentina. Intorno alle ore 20 di ieri sera, i malviventi vestiti da poliziotti si sarebbero presentati alla sua porta, con la scusa di dovergli fare delle domande.

L’azione dei ladri nell’appartamento sulla Laurentina

L’uomo ha sospettato dal primo momento che qualcosa non andasse in quei due agenti di Polizia, che nel parlare evidenziavano un forte accento straniero. Prima di farli entrare nel suo appartamento, avrebbe chiesto dei tesserini identificativi agli falsi agenti, con gli uomini che li hanno mostrati senza problemi. I ladri, lungimiranti, avevano creato dei falsi tesserini, che gli sono tornati utili per illudere la vittima 76enne.

L’aggressione nella casa dell’anziano

L’obiettivo dei ladri era quello di entrare nella casa dell’anziano signore della Laurentina. Una volta che si sono fatti aprire le porte della dimora, i due finti agenti hanno iniziato un’aggressione ai danni dell’uomo. Prima gli hanno chiesto dove disponesse della cassaforte in casa, poi scoperto come la casa ne era sprovvista, i malviventi si sono avventati sugli oggetti preziosi presenti nella stessa abitazione.

Il furto a casa dell’anziano

I ladri hanno riempito le tasche dei soldi tenuti in casa dalla vittima, oltre a oro e diversi orologi. Una volta sottratto quante più cose possibile, hanno deciso di complicare la richiesta di aiuto da parte dell’anziano. Prima di scappare, i ladri hanno legato l’uomo al letto, arrivando addirittura a tappargli la bocca. Solo i rumori molesti durante l’azione criminale, hanno spinto i vicini a incuriosirsi per le sorti dell’uomo e scoprire l’intero episodio.