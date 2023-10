Truffa delle monetine: anziani presi di mira a Roma

Ancora truffe agli anziani nella zona di Roma. Si tratta della truffa della monetina, il nuovo incubo dei vecchietti nella zona capitolina: sconosciuti avvertono le vittime della caduta di monetine, con un complice che da dietro gli prende il portafoglio e lo porta via. Gli episodi, secondo le denunce esposte, si stanno verificando in tutta la zona del centro storico, con l’ultimo episodio avvenuto a Prati.

Le truffe delle monetine agli anziani di Roma

A finire nel tranello, come racconta Il Messaggero, poche settimane fa un’anziana signora. La donna, uscita dalla spesa da un noto supermercato di Prati, è finita nella truffa di due delinquenti. All’interno del portafoglio, portato via dai ladri in pochi secondi, la donna teneva una parte della propria pensione. Come racconterà piangendo, “erano soldi che gli servivano per pagare la bolletta di casa”.

Dove si muovono i truffatori a Roma?

Le denunce, cui stanno seguendo delle precise indagini investigative, hanno permesso di evidenziare dove i truffatori tendono a effettuare i loro colpi in maniera più continuativa. Almeno nel quadrante di Roma, queste zone sono state individuate nei pressi dei grandi supermercati della Capitale. Quando non sono qui, invece, tendono ad appostarsi nei parcheggi non sorvegliati dei grandi centri commerciali romani.

Una nuova truffa ai danni degli anziani romani

In oltre un anno di studio sulle truffe agli anziani nella città di Roma, sulle pagine del nostro giornale abbiamo scritto delle numerosi varianti di raggiro che toccano i nostri nonnini. Per chi si trova nella fascia della Terza Età, vivere a Roma è diventato complesso. Prima della “truffa delle monetine”, abbiamo visto le truffe telefoniche con la minaccia di nipoti o figli coinvolti in gravi incidenti stradali. Prima ancora, la scusa dei pacchi fantasma, dei finti operatori dell’energia elettrica e, andando a ritroso, le “truffe degli specchietti” quando alla guida viene trovato un nonnino.