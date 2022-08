Truffa dello specchietto, finge un incidente e raggira un anziano: ‘Dammi 200 euro’

Cambiano i posti, ma non il modus operandi perché la truffa dello specchietto è ormai nota. Nonostante questo, però, c’è chi ancora punta gli anziani, ingenui e inconsapevoli, e riesce a raggirarli. Proprio come è successo a Minturno, dove un uomo ha prima simulato un incidente, poi ha chiesto alla vittima di turno, un 84enne del posto, ben 200 euro per i danni (inesistenti) che la sua auto aveva riportato nell’impatto.

La truffa dello specchietto a Minturno

Prima ha finto un incidente, un banale sinistro stradale, poi è riuscito a convincere la vittima, un 84enne di Minturno, di aver subito un danno alla carrozzeria dell’auto per quella manovra scorretta. Che, in realtà, non c’era mai stata. E così è riuscito a raggirare l’anziano e a farsi consegnare, a titolo di ristoro, la somma di 200 euro. Pensava di farla franca, di tornare a casa con un bel bottino, ma non aveva messo in conto la presenza dei Carabinieri della Stazione di Scauri, che intervenuti sul posto hanno fermato il malfattore prima che si potesse dare alla fuga.

L’arresto

‘Il bottino’ è stato riconsegnato alla vittima, che solo in un secondo momento si è resa conto di essere caduta in una trappola, mentre l’uomo è stato arrestato. Si tratta di un 41ene di Napoli, che ora su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino, si trova agli arresti domiciliari. E dovrà rispondere di truffa aggravata.