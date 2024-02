Truffa Netflix a Roma: “Rinnova abbonamento”, ma è phishing

Truffa dell’abbonamento Netflix a Roma: ecco il racconto di un nostro lettore che ha ricevuto l’email sospetta.

Gira nel web da giorni la nuova truffa online che millanta un “nuovo abbonamento con Netflix”. A Roma scoppia l’ennesimo caso di raggiro via e-mail, con falsi indirizzi che in un messaggio v’inviterebbero a rinnovare un contratto con la famosa piattaforma online di programmi e serie televisive in streaming. Un messaggio più convincente del solito, che mette a rischio soprattutto i consumatori più anziani e non avvezzi con la tecnologia.

La truffa di Netflix a Roma

L’episodio si svolge ieri mattina, quando intorno alle 12.10 un nostro lettore viene raggiunto da due e-mail anomale. Dall’indirizzo ramor2501@gmail.com e con il nome pubblico dell’utente come “Netfli_x”, il consumatore viene invitato a rinnovare il proprio contratto la piattaforma streaming. La cosa lo insospettisce parecchio, considerato come l’email arriva a un account effettivamente registrato con la piattaforma di streaming, ma non account attendibili della stessa azienda.

Il racconto del tentativo di truffa via email

Il nostro lettore attento alle truffe studia ancora la email sospetta, quasi certo di come dietro sia nascosta una truffa. Oltre al suo indirizzo email, Netfli_x inserisce la email maxblu@suddenlink.net, che potrebbe rivelarsi un complice della truffa o semplicemente un’altra vittima da raggirare con questo sistema. Ma ora entriamo nel vivo del testo.

Il messaggio anomalo della email

L’e-mail si apre con il logo in piccolo di Netflix (altra anomalia), seguita da questo testo: “Attenzione!!! Abbonamento Netflix” e seguito da un altro logo della piattaforma streaming. Scendendo, la lettera continua a dire: “Gentile cliente, il tuo abbonamento e (scritto senza accento) scaduto! Tuttavia, come parte del nostro programma fedeltà (anche qui senza accento), puoi estenderlo gratuitamente per 90 giorni”.

La richiesta dei dati della carta di credito

Scendendo, vieni invitato a cliccare un pulsante rosso con la scritta “Esegui gratuitamente”. Sotto, scritto in piccolo e con un asterisco vicino, viene menzionato: “Dopo la registrazione, devi inserire i dati della tua carta di credito per convalidare il tuo account“. Fatidica poi la frase: “Non preleveremo alcun importo”.