Truffe agli anziani, a Valmontone una giornata coi carabinieri per evitarle

Sono sempre di più i casi di anziani truffati da malviventi sotto copertura. Al telefono, o porta a porta, decine le segnalazioni da Roma e provincia di persone cadute nella loro trappola. A loro è stata dedicata un giornata di sensibilizzazione dei carabinieri di Valmontone.

Ieri mattina, 28 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Valmontone, in occasione della festa organizzata dal Comune di Valmontone per l’avvio delle attività del Centro sociale anziani “Dott. Paolo Brizzi”, hanno fornito consigli utili agli anziani intervenuti su come sventare e tutelarsi dalle numerose truffe che prendono spesso di mira le persone della terza età.

Carabinieri di Valmontone visitano gli ospiti di un centro anziani per sensibilizzarli sulle truffe

All’incontro hanno partecipato circa 70 persone. L’evento è stato molto apprezzato dalla comunità di anziani poiché oltre ai consigli utili forniti dai carabinieri, l’incontro è stato anche un’occasione per dialogare con loro, spesso vittime inconsapevoli di imbrogli e truffe proprio per la minore capacità di difesa degli anziani in quanto soggetti fragili. L’evento si è rivelato inoltre molto utile per confrontarsi con la comunità, con lo scopo di rafforzare la reciproca fiducia e indurre gli anziani a segnalare casi sospetti ai numeri di emergenza, nel caso in cui pensassero di essere stati presi di mira in tentativi di truffa commessi telefonicamente.

I carabinieri hanno illustrato ai partecipanti le principali tecniche e i raggiri usati dai malfattori per entrare nelle case, spiegando come poter fronteggiare i rischi e quale comportamento assumere in caso di situazioni sospette, distribuendo a tal proposito un volantino informativo. L’Arma dei carabinieri raccomanda il massimo dialogo in famiglia tra giovani e anziani per favorire una reale sensibilizzazione preventiva, che può essere potenziata proprio dallo scambio di informazioni sul tema tra le mura domestiche.