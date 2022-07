Truffe Superbonus: quasi 6 miliardi sottratti allo Stato

Questione Superbonus, “fuori controllo”. Sono iniziate le indagini, in tutta Italia, per le numerose truffe che stanno colpendo l’intero Paese. Tante le persone che ricevono il bonus, dichiarando il falso. Il caso più eclatante: inviare, dal carcere, certificati di lavori edilizi per 30 milioni di euro.

6 miliardi sottratti allo Stato

Come si legge al Corriere della Sera, il ministro dell’Economia Daniele Franco, ha dichiarato che sono quasi sei i miliardi sottratti allo stato, di cui due già ‘sottratti’. La maggior parte dei cittadini che in questi tempi hanno recepito migliaia, se non milioni, di credito senza alcuna autorizzazione, fanno parte di una lista ben specifica: condannati per reati gravi, esponenti della criminalità organizzata, persone con Reddito di cittadinanza senza requisiti.

E tutto questo a discapito di chi? Ovviamente dei cittadini onesti che, pur essendo in regola, non riescono a ricevere neanche un euro dati i lavori bloccati dalle continue truffe ai danni dello Stato, e non solo. Una storia che si ripete quindi e che, inevitabilmente, segna un’altra macchia nera nel nostro Paese. L’ennesima.