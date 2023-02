Turchia, gatto estratto dalle macerie del terremoto non vuole lasciare il suo salvatore: le foto commuovono il web (FOTO E VIDEO)

È rimasto sotto le macerie per giorni del terremoto che ha colpito la Turchia il 6 febbraio per 9 giorni. E quando Ali Cakas, ciclista professionista, appartenente alla nazionale turca – ma anche e soprattutto tra i volontari che si sono precipitati ad aiutare a Nurdağı, una delle zone più colpite del Paese – lo ha salvato, ha visto in lui un “papà” umano dal quale non si è più voluto staccare.

Enkaz, il gatto che sta commovendo il web

Enkaz è un gatto bianco, con macchie nere, che il 15 febbraio è stato estratto dalle macerie di una casa crollata a Nurdağı, uno dei distretti della provincia di Gaziantep, a poca distanza dalla Siria. Da quel momento non ha più voluto separarsi da Ali Cakas. Pieno di polvere, spaventatissimo, malridotto, ma vivo. Ha iniziato a fare le fusa al suo salvatore sin dal primo istante, gli si è accucciato su una spalla come se lo conoscesse già e non è voluto scendere, “pretendendo” coccole e carezze.

E il ciclista lo ha accontentato, non solo nell’immediato, ma anche in seguito. Il gatto, ripulito dalla polvere dei calcinacci, è stato rifocillato e battezzato appunto Enkaz, che in turco significa “detriti”. Da quel giorno non ha più abbandonato Ali Cakas, che però non lo ha ancora ufficialmente adottato, anche se vorrebbe. Prima infatti, lo sportivo vuole assicurarsi che non ci sia un padrone che lo stia cercando.

I post virali

Subito dopo il salvataggio, sono state scattate delle foto che mostrano Ali Cakas con il gatto appollaiato sulla sua spalla. Il ciclista le ha postate sul suo profilo Instagram e immediatamente sono diventate virali, riprese anche dalla stampa turca e internazionale. “Salvataggio in buone mani. Questa è fedeltà, credo… che grazia ed educazione”, ha scritto nel secondo post pubblicato su Instagram, disteso nel letto con il gatto poggiato sul braccio.

E subito le risposte sono arrivate da tutto il mondo. Quasi mille messaggi e più di 34 mila ‘mi piace’. “Grazie per averlo salvato. Dio ti benedica! Congratulazioni e saluti dal Cile”, “Grazie per averlo salvato. Congratulazioni e saluti dal Portogallo. Un abbraccio forte forte per te e per Enkaz!”, “Grazie per averlo salvato. Buon Dio ti benedica! Saluti dalla Malesia”, “Siete fantastici. Felice che tu non l’abbia lasciato solo. Se un gatto entra nella tua vita, tutto sarà completamente diverso, stai sicuro”, “Grazie mille per la gentilezza e l’amore per il gatto. Sembra aver trovato speranza e luce calda in te dopo le notti fredde”.

Il racconto attraverso le foto

Le giornate successive sono state raccontate da Ali Cakas attraverso una serie di foto, tutte postate sempre sul profilo Instagram del ciclista. Il micio, serafico, è sempre incollato al suo salvatore. E lui è ben contento di donargli affetto e attenzioni. Una storia d’amore che ha fatto il giro del mondo, che ha strappato un sorriso dopo le tante brutte notizie che sono giunte dalla Turchia a causa del terremoto.