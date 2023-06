Turista deturpa il Colosseo con una chiave: rischia l’arresto e una maxi multa

Nuovo atto vandalico all’interno del Colosseo, dove un turista ha pensato d’incidere il proprio nome, e quello della ragazza, su un muro del monumento più famoso di Roma. Tutto ciò l’ha fatto riprendendosi con un video, dove addirittura il teppista si fa vedere a volto scoperto. Armato di un coltellino o una punta in ferro, l’uomo avrebbe inciso i nomi sulle pareti del monumento in maniera incontrastata.

Turista danneggia il Colosseo

L’episodio dentro lo storico monumento sarebbe avvenuto lo scorso venerdì 23 giugno. Un atto gravissimo quello compiuto, che ci ha tenuto a sottolineare anche il Ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano. Secondo le ricostruzioni dell’atto vandalico, il giovane aveva compiuto l’incisione sulle pareti del bene artistico servendosi di una chiave in ferro, con cui avrebbe scritto “Ivan+Haley 23”.

Le pene previste dalla legge italiana

L’incisione sul Colosseo, con il cambio di Governo potrebbe diventare un vero e proprio affare di Stato. In un’azione che già in passato aveva toccato la storica struttura romana, oggi lo Stato Italiano vuole tenere la mano pesante sulla vicenda di vandalismo. Per il turista, infatti, si starebbe pensando a una maxi multa di 15 mila euro per l’incisione fatta. Tale azione, poi, cadrebbe anche nel penale: l’uomo potrebbe rischiare fino a 5 anni di carcere.

Le indagini che sono risalite al responsabile dell’atto vandalico

Non solo il video dello stesso turista a incriminarlo, ma anche quello fatto da diversi testimoni. Per poter denunciare il deturpamento dell’immenso bene storico della Città Eterna, diversi i turisti che, armati di smartphone, hanno deciso di immortalare il vandalo mentre incideva i nomi, suo e della fidanzata, su una parte delle mura dell’Anfiteatro Flavio. Proprio attraverso queste tracce video, le Forze dell’Ordine sono riuscite a risalire al responsabile in maniera più immediata e a consegnarlo alla giustizia, in giudizio sulla questione che si attende nel giro di poche ore.

Santanchè: “Molto grave quello che è accaduto al Colosseo”

Anche la ministra Daniela Santanchè ha voluto commentare il deturpamento dello storico monumento romano: “Ritengo molto grave quanto accaduto al Colosseo. Spero il turista sia sanzionato affinché comprenda appieno la gravità del gesto. Serve rispetto della nostra storia e cultura. Non possiamo permettere che chi viene a visitare la nostra Nazione si senta libero di comportarsi in questo modo”.