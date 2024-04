Turista muore in vacanza a Roma: decesso improvviso mentre visitava la Città Eterna

Turista ha un malore nel Centro Storico di Roma questa mattina: il fatto è accaduto a pochi passi da Colle Oppio e il Colosseo.

Vacanza finisce in tragedia per un turista a Roma. L’uomo è stato stroncato da un malore mentre passeggiava questa mattina per le strade del Centro Storico, in compagnia della propria famiglia. Nonostante la persona è stata subito soccorsa da familiari e soprattutto i passanti della zona, i soccorsi intervenuti sul posto non sono riusciti a salvargli la vita nonostante i vari tentativi di rianimarlo.

Turista muore in vacanza a Roma

Il turista proveniva dagli Stati Uniti e aveva settantasette anni al momento del decesso. Il malore l’ha colto mentre attraversava la strada su via Labicana, a pochi passi dal Parco di Colle Oppio. Mentre attraversava la strada, l’uomo si sarebbe accasciato all’altezza della corsia centrale. Una situazione che si sarebbe rivelata da subito gravissima, con la persona che ha perso i sensi immediatamente e non ha più ripreso conoscenza.

Il momento del malore a poca distanza dal Colosseo

Il turista, con i suoi familiari, si trovava nella zona dove confinano i quartieri del Celio, Colosseo, Colle Oppio e l’Esquilino. La vicenda si è sviluppata dopo l’orario della colazione, quando l’uomo probabilmente uscendo dall’hotel si è sentito male. Oltre ai familiari, i primi ad accorrere al soccorso dell’uomo sono stati gli agenti della Polizia Locale, che erano di servizio per un pattugliamento nell’area dell’Esquilino.

I soccorsi al turista americano

I vigili urbani hanno trovato il turista accasciato sullo spartitraffico, con il malore che lo aveva toccato improvvisamente mentre era impegnato ad attraversare la strada. Sul posto si sono precipitati anche i paramedici del 118, che hanno subito trovato l’uomo in condizioni critiche. Per diverse decine di minuti, i medici hanno provato diverse manovre di rianimazione per tentare di salvare la vita dell’americano: nonostante gli sforzi, i soccorsi hanno dovuto constatare il decesso a pochi passi dal Colosseo. Al momento, sono state aperte delle indagini per capire il motivo del malore.