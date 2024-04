Turista semina il caos in un bar nel Centro Storico di Roma: aggredito il proprietario del locale

Turista inglese semina il panico all’interno di un bar al Circo Massimo di Roma: aggredito e ferito il proprietario dell’attività.

Momenti di grande tensione all’interno di un bar nel Centro Storico di Roma. Protagonista della vicenda un turista straniero, che ubriaco ha aggredito il proprietario dello stesso locale di ristorazione. In una vicenda cui le forze dell’ordine stanno delineando le esatte dinamiche, è certo come il gestore dell’attività commerciale sia rimasto ferito nella colluttazione con il cliente alticcio: sul posto sono dovuti intervenire i Carabinieri.

Turista ubriaco aggredisce il proprietario del bar a Roma

L’episodio è andato in scena presso un bar nella zona di Circo Massimo. Qui un turista inglese di 38 anni aveva cominciato a dare fastidio, dopo aver bevuto una forte quantità d’alcol tra birre e altre bevande. Il caos si sarebbe creato all’intervento del proprietario del bar, che in un primo momento aveva invitato il soggetto a lasciare il locale perché stava creando scompiglio e fastidio anche ai clienti.

L’aggressione al proprietario del locale

Un invito che il turista non avrebbe accettato, trasformandosi in una furia violenta verso il gestore dell’attività. Sarebbe partita un’aggressione verso il proprietario del locale, con lo straniero che avrebbe utilizzato anche le maniere forti per procurare più dolore alla vittima. Secondo le testimonianze dirette sul fatto, l’inglese avrebbe colpito il titolare del locale con un sedia di legno, procurando all’uomo una ferita sul braccio.

L’arresto del turista straniero

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Aventino, allertati attraverso il numero 112 da un cliente del bar. I militari hanno sedato l’aggressione all’interno dell’attività nella zona di Circo Massimo, bloccando anzitutto il turista esagitato. In contemporanea, hanno portato anche i primi soccorsi al proprietario del locale, che come detto era rimasto ferito durante le fasi dell’aggressione. Sull’episodio si stanno cercando nuovi dettagli, anche per comprendere se nel soggiorno italiano del turista abbia compiuto analoghe situazioni anche in altri locali della Capitale o fuori dalla Città Eterna.