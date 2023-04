Turiste belghe investite sulla A24, a processo l’uomo che le travolse con la macchina: per la Procura era drogato

Andrà a processo Francesco Moretti, l’uomo che la sera dell’8 ottobre 2022 travolse due turiste belghe sulla A24. Infatti Wibe Njls e Jess Dewildeman, il nome delle giovani, vennero travolte mentre provavano a portare soccorsi a un automobilista incidentato sulla stessa strada, essendo entrambe infermiere nel proprio Paese. Un atto di buon cuore che non ripagò, considerato come vennero travolte e uccise da un pirata della strada che sfrecciava quella notte in quel punto.

Per Moretti ci sarà un giudizio immediato, come peraltro richiedeva la Procura di Roma dopo le consuete indagini sulla morte delle due ragazze del Nord Europa. Le indagini sull’omicidio stradale, sono state condotte dal pm Giovanni Musarò. Il processo è stato fissato il 26 settembre 2023, davanti alla decima sezione penale di piazzale Clodio. Il gip Maria Gaspari, per Moretti aveva convalidato il fermo ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Infatti, per il pirata della strada c’è l’accusa di “duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga e dalla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, con la patente sospesa”.

Nelle indagini portate avanti dalla Procura di Roma, è emerso che Francesco Moretti quella sera guidasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Oltre ad avere della droga in corpo, l’uomo portava il veicolo nonostante avesse la patente sospesa da oltre dieci anni. Una situazione che poi si è tradotta nel tragico incidente dell’A24, dove le due giovani ragazze belga sono morte travolte dal veicolo dell’uomo. Resta l’interrogativo se tali morti erano evitabili, magari tenendo maggiormente sotto controllo il Moretti nella propria quotidianità. Resta però il fatto che la Procura sta valutando una pena esemplare per l’uomo, cosciente anche di come la sentenza possa diventare un importante precedente in incidenti stradali analoghi, con tragedia che fanno notizia per la morte di persone.