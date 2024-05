Uccise 4 pazienti in ospedale, arriva la condanna per l’infermiera-killer

La donna avrebbe utilizzato dell’eparina, provocando emorragie interne.

Tra il 2014 e 2015 era finita alla sbarra per rispondere delle morti di alcuni degenti nell’ospedale di Piombino, in provincia di Livorno. Fausta Bonino, da allora, era stata rimanda a giudizio dalla Cassazione dopo averne annullato l’assoluzione. Ora arriva il parere definitivo: la Corte d’appello d’Assiste ha condannato la donna all’ergastolo durante il processo bis di secondo grado.

Prima assolta, poi condannata all’ergastolo

L’accusa le aveva imputato inizialmente la morte di dieci pazienti, poi scesi a quattro: in primo grado era stata condannata all’ergastolo per quattro, in appello era stata assolta. Poi la Cassazione che ha disposto un nuovo appello per i quattro pazienti morti, confermando l’assoluzione per gli altri sei casi.

Uccise quattro pazienti mentre lavorava in ospedale

Le indagini hanno dimostrato che mentre lavorava come infermiera all’ospedale Villamarina di Piombino, Fausta Bonino, 60 anni, aveva causato la morte di quattro persone. Nello specifico aveva iniettato loro eparina, un anticoagulante che, in quantità imponenti, provoca emorragie interne. Anche se la donna si è sempre professata innocente, l’ex procuratore generale aveva chiesto la sua condanna. Se in un primo momento i giudici di secondo grado l’hanno assolta, per Bonino arriva ora la condanna all’ergastolo.