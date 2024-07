Uccise coppia e ne ferì i figli gravemente: l’auto killer a 150km/h, lui drogato e ubriaco | Arrestato

Incidente mortale a Palestrina, arrestato per omicidio stradale il conducente dell’auto che uccise una coppia e ne ferì i figli lo scorso ottobre. La sua auto, secondo le indagini, andava a folle velocità e in più lui si era messo al volante drogato e ubriaco. La vicenda.

I Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli che dispone la custodia cautelare in carcere per un 45enne, domiciliato nella frazione di Carchitti del Comune di Palestrina, gravemente indiziato per i reati di omicidio stradale e guida sotto l’influenza dell’alcol.

Il provvedimento è stato emesso a seguito degli accertamenti condotti dalla Procura di Tivoli e dai Carabinieri della Stazione di San Cesareo in merito al terribile sinistro stradale mortale avvenuto lungo la Strada Provinciale Carchitti lo scorso 10 ottobre 2023. Quel giorno, lo ricordiamo, persero la vita due coniugi e rimasero gravemente feriti i loro figli minorenni.

Auto killer a folle velocità

Oggi dunque è arrivata la svolta nel caso. Si legge infatti nell’ordinanza di custodia cautelare del Gip del Tribunale di Tivoli:

“All’esito delle indagini condotte, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che l’uomo, sotto l’effetto di sostanze alcoliche e psicotrope, si sarebbe posto alla guida del veicolo causando il sinistro mortale. In particolare, mentre percorreva il citato tratto stradale ad una velocità di circa 150 km orari – limite imposto è pari a 50 km orari – avrebbe invaso la carreggiata opposta impattando contro l’auto delle vittime”.

L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Rebibbia.

Chi erano le vittime

Le vittime di quella tragedia, lo ricordiamo, si chiamavano Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi, 37 anni entrambi. Ponzo, originario di Palestrina, era uno chef molto noto ai Castelli: lavorava in un ristorante di Zagarolo.