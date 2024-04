Un caso di Dengue a Latina: l’uomo era appena rientrato dal Brasile

Nuovo caso di Dengue in Italia, paziente ricoverato all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina: tornava da un viaggio in Brasile.

Nuovo caso di Dengue nella provincia di Latina. A contaggiarsi questa volta un residente del Comune pontino, oggi ricoverato in condizioni stabili presso l’Ospedale Santa Maria Goretti. Secondo le indagini effettuate dall’Asl di Latina, l’uomo avrebbe contratto il virus durante un viaggio in Sud America: in questa regione del pianeta, la malattia attualmente risulta endemica e soprattutto contagia centinaia di persone.

Il caso di Dengue nel Comune di Latina

L’uomo era tornato da un viaggio in Brasile, quando in Italia ha cominciato a stare male. Per giorni aveva manifestato febbre alta e un forte dolore alla testa, tanto che il medico di base all’inizio l’aveva scambiata come un’influenza di stagione. Con il passare dei giorni però la situazione è andata peggiorando, con l’uomo che aveva cominciato a manifestare altri sintomi come dolori muscolari e alle articolazioni, nausea, vomito e addirittura irritazioni cutanee.

Condizioni che hanno spinto il medico di famiglia a vederci chiaro, richiedendo ulteriori esami per la salute del proprio paziente: proprio questi nuovi dati provenienti dall’approfondimento clinico, hanno evidenziato come il soggetto fosse stato contagiato dalla famosa febbre Dengue.

La gestione della febbre Dengue da parte dell’Asl di Latina

Una volta verificata la presenza della febbre Dengue, l’Asl di Latina ha fatto partire le procedure per contenere il virus e soprattutto mettere in quarantena l’uomo. Il paziente è stato ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria Goretti, dove i sanitari lo hanno messo in isolamento e garantito le modalità per non far diffondere il virus. Il ricovero ospedaliero è stato suggerito dalla stessa ASL di Latina, anche se le condizioni dell’uomo non siano mai state gravi: dopo diversi giorni d’influenza, oggi è in pieno recupero.

Le ipotesi del contagio in Sud America

Secondo le indagini dell’ASL di Latina, l’uomo sarebbe arrivato da una cittadina brasiliana dov’erano presenti diversi casi di Dengue. Il virus potrebbe essersi manifestato dopo una puntura di zanzara, che è il principale vettore della malattia tra Africa e Sud America. La ASL ha già effettuato le disinfestazioni attorno alla casa dell’uomo, che peraltro ha visto l’operazione ripetersi per ben due volte: fino a 200 metri dalla casa del signore, i tecnici hanno effettuato la disinfestazione per eliminare i focolai larvali del Dengue.

Le persone che l’uomo aveva incontrato dal ritorno in Italia, inoltre, non hanno mostrato mai i sintomi della malattia.