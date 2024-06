Un pugno al volto per rubargli il cellulare, in manette 24enne

Ladro colpisce al volto la propria vittima per rubargli il portafoglio e il telefono cellulare: il fatto accade ad Aprilia.

Un’aggressione ai fini di rapina, quella che ha spinto un ragazzo a colpire con un pugno un cittadino straniero. Il giovane forse conosceva la vittima, che al momento della rapina aveva una forte disponibilità di contanti nel portafoglio e soprattutto un telefono di valore. Informazioni che sarebbero bastate per fargli aggredire la persona, che aveva sapientemente aspettato sotto la propria abitazione dopo l’orario di lavoro.

Deruba un uomo dopo averlo colpito con un pugno al volto

La vittima ancora non si spiega la vicenda, vittima di una violenta rapina da parte di uno sconosciuto. Era la fine di febbraio, quando rimase in balia di una vera imboscata sotto il portone della sua casa. L’uomo, un 36enne originario del Pakistan, stava rientrando nella sua abitazione dopo una giornata di lavoro. Il tempo di rispondere a un messaggio sul cellulare, che un pesante pugno al volto l’ha fatto volare per terra. Tanto è bastato al ladro per renderlo inerme e dolorante, così da potergli sottrarre il telefono e il portafoglio senza problemi.

La refurtiva sottratta alla vittima

Il ladro sapeva chi colpiva la sera del 28 febbraio. A dimostrarlo la ricca refurtiva messa nelle tasche: oltre a un telefonino di ultima generazione, l’uomo nel portafoglio teneva quasi 900 euro in contanti. Non avrebbe mai pensato che la vittima, nonostante il dolore al viso, trovasse la forza di gridare aiuto e allertare le forze dell’ordine sull’episodio. Dopo diverse settimane d’indagini, si è arrivati all’identità del ladro.

L’arresto del ladro

Il ladro è risultato essere un ragazzo di 24 anni. Grazie alle testimonianze di alcune persone, e un lavoro sui video raccolti dalle telecamere nella zona, è stato possibile rintracciare il delinquente. Per il ragazzo sono arrivate le manette ai polsi, oltre la misura cautelare in carcere voluta dal Tribunale di Latina. Nelle prossime ore, il giovane dovrà spiegare i motivi dietro l’aggressione nel Comune di Aprilia.