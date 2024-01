Uomo accoltellato alla Stazione Termini di Roma: Gualtieri annuncia rinforzi e interventi di riqualificazione

Nuovo episodio di violenza davanti la Stazione Termini di Roma: clochard accoltellato a piazza dei Cinquecento.

Ancora criminalità e sangue sulle strade nei pressi della Stazione Termini. L’ultimo episodio nelle scorse ore, dove le forze dell’ordine hanno dovuto sedare una lite degenerata in aggressione con due clochard. Uno dei senza fissa dimora è stato costretto al ricovero ospedaliero, avendo ricevuto diverse coltellate e soprattutto un violento colpo alla testa.

Clochard accoltellato alla Stazione Termini

L’episodio sarebbe nato tra due clochard, forse in lite per occupare dei giacigli di fortuna durante la notte. Dalle parole si sarebbe passati ai fatti in poco tempo, con un litigante che avrebbe estratto una lama e avrebbe scagliato diversi fendenti volti a uccidere verso l’avversario. Tra i colpi ricevuti dalla vittima, rinvenuta in gravissime condizioni su piazza dei Cinquecento, anche uno all’altezza della testa, probabilmente con un oggetto contundente.

L’intervento dei vigilantes interni alla Stazione Termini

In una situazione ormai abituale a piazza dei Cinquecento, la vittima è stata letteralmente salvata solo dall’intervento dei vigilantes. Gli uomini dell’Italpol, probabilmente usciti dalle banchine ferroviarie di Termini, prima hanno bloccato il clochard armato di coltello, poi successivamente hanno chiesto l’intervento della Polfer, consegnandogli così l’aggressore.

Le condizioni del clochard accoltellato

Insieme alle forze dell’ordine, sul posto si è precipitata l’ambulanza del 118. I paramedici, vedendo il clochard ferito, hanno subito definito gravi le condizioni dell’uomo, richiedendo un codice rosso presso il vicino Policlinico Umberto I di Roma. Qui l’uomo è stato medicato nelle ferite dai medici, che ancora lo tengono ricoverato ma evidenziano come non sia in pericolo di vita.

Rissa alla Stazione Termini: Gualtieri e Piantedosi s’incontrano

Sulla vicenda spiacevole, l’ennesima in pochi giorni, c’è stato un incontro tra Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, e il sindaco Roberto Gualtieri. Gualtieri ha ribadito la necessità di rinforzare la sicurezza nelle zone delle stazioni romane, a cominciare dal quadrante di Termini. Il ministro ha promesso l’arrivo di 200 nuovi agenti nella Capitale, soprattutto ora che si avvicina l’anno del Giubileo.

Gualtieri, inoltre, ha ribadito la necessità di una riqualificazione della zona di piazza dei Cinquecento, l’area di Termini e il vicino quartiere dell’Esquilino. Non solo più persone addette alla sicurezza, ma anche la possibilità di nuovi progetti di rigenerazione urbana in questi contesti.