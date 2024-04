Uomo finisce sui binari: travolto dal treno. Caos sulla FL3 Bracciano-Anguillara

Uomo travolto da un treno e ucciso stamattina all’alba sulla Roma-Viterbo: l’incidente tra Bracciano e Anguillara Sabazia.

Tragedia alle porte di Roma, dove un uomo ha perso la vita finendo sotto un treno. L’episodio è avvenuto nel tratto ferroviario tra Bracciano e Anguillara Sabazia, quando la persona sarebbe finita sui binari in concomitanza all’arrivo del treno della linea Roma-Viterbo. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, per capire le motivazioni della vicenda e le dinamiche in cui si è svolta questa tragedia.

L’uomo travolto da treno tra Bracciano e Anguillara Sabazia

Non è chiaro se si tratti di un tentativo di suicidio o un incidente occorso in maniera ancora da delineare nella provincia di Roma. Secondo le indagini condotte dalle forze dell’ordine, l’episodio è avvenuto stamattina alle prime luci dell’alba. Una vicenda che, per la sua portata tragica, ha fatto chiudere temporaneamente la linea e bloccato il passaggio di tre treni tra la Città Eterna e la zona di Viterbo.

La persona travolta da treno: le ipotesi

Tutto si è svolto intorno alle 4:30 di questa mattina, quando alcuni pendolari hanno lanciato l’allarme per un grave incidente ferroviario tra la zona di Viterbo e Roma. Nonostante il tempestivo intervento dei paramedici con l’ambulanza del 118, l’uomo finito sotto il treno doveva essere morto sul colpo per le fatali ferite riportate nell’impatto con il mezzo ferroviario: secondo i riscontri, il treno lo centrato completamente, riducendo il corpo a brandelli.

Le indagini sull’incidente della Roma-Viterbo

Le forze dell’ordine stanno provando a ricostruire l’identità della persona morta. Le prossime ore potrebbero raccontare le ultime ore di questa persona e soprattutto il momento del decesso, che ancora non è chiaro agli investigatori. Per le forze dell’ordine chiamate a indagare sulla spinosa vicenda, ogni pista al momento rimane aperta. La circolazione dei treni, tra i Comuni di Bracciano e Anguillara Sabazia, è rimasta sospesa fino alle 10 di questa mattina. Come sempre, vi aggiorneremo nel caso di nuovi dettagli.