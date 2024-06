Uomo investito per strada vicino a una curva pericolosa: 33enne in fin di vita

Uomo investito nei pressi della stazione ferroviaria di Labico, in Provincia di Roma: l’incidente alla curva di via Casilina.

Tragedia all’interno della Provincia di Roma. Un uomo è stato investito questa mattina, mentre era impegnato ad attraversare la strada. La vicenda si è svolta all’alba di oggi, quando l’uomo ha deciso d’impegnare la strada in prossimità di una stazione ferroviaria sulla via Casilina: nel tentativo di attraversare, è stato colpito da un’autovettura. Giunti i soccorsi sul posto, la sua situazione è risultata critica dal primo momento.

Uomo investito in prossimità di una curva pericolosa

La vittima dell’incidente è risultata essere un uomo di 33 anni. Il pedone è stato investito in prossimità della stazione ferroviaria di Labico, dove probabilmente si stava recando per arrivare al lavoro. L’incidente con l’autovettura è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina: il ferito aveva deciso di attraversare la strada all’uscita di una curva nella zona, definita dai residenti molto pericolosa e che già in passato aveva causato numerosi incidenti.

Le condizioni critiche del pedone

Il primo a prestare i soccorsi verso il pedone, è stato lo stesso automobilista che lo aveva investito. Il guidatore si è visto sbucare improvvisamente fuori la vittima, vedendolo volare per diversi metri dopo averlo colpito con la propria autovettura. Arrivati sul posto i soccorsi sanitari, ai paramedici del 118 la situazione è apparsa subito gravissima. I molteplici danni, compresi quelli alla testa, hanno portato l’uomo a essere ricoverato in due ospedali diversi nel giro di poche ore: prima presso l’ospedale di Palestrina, poi è stato necessario il trasferimento presso il più attrezzato Policlinico Umberto I.

L’uomo, arrivato a Roma, versa in uno stato di coma e attualmente risulta in pericolo di vita per i molteplici danni subiti nell’incidente. La macchina che l’ha investito è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale: al momento dell’incidente, il veicolo era guidato da un uomo 37enne residente nel Comune di Labico.