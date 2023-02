Va a dare da mangiare ai cani randagi, ma precipita da 10 metri di altezza: morto 50enne

È precipitato da un’altezza di circa 10 metri. Il suo corpo è stato trovato riverso a terra, vicino all’ex asilo di via Sellari, a Frosinone, nei pressi dell’ex ospedale Umberto I. La tragica scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio di oggi, 19 febbraio, da alcuni passanti, che hanno immediatamente chiamato la polizia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di zona, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’uomo, di circa 50 anni. Da una prima ricostruzione si tratta di una persona senza occupazione stabile, che abitualmente si recava nei pressi dell’ex ospedale per dare da mangiare ai cani randagi della zona. Cosa che avrebbe fatto anche questa sera. Ma qualcosa deve essere andato male. Probabilmente l’uomo ha messo un piede in fallo, oppure è scivolato a causa di un malore o perché si è sporto troppo.

La caduta

Qualsiasi sia il motivo, l’uomo è precipitato per circa 30 metri dalla muraglia che sorge nei pressi del palazzo dell’ex opera maternità e infanzia. Un volo che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Ad ogni modo la polizia sta indagando per verificare che non ci siano cause esterne legate alla sua caduta.