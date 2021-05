Vaccinazioni Lazio, Open Day AstraZeneca il 15 e 16 maggio 2021 per Over 40: come funziona e dove prenotare il vaccino

Non sprecare le dosi e accelerare la campagna di vaccinazione. Questo il piano messo a punto dalla Regione Lazio, tant’è che il prossimo weekend – seguendo le orme della Asl di Rieti – ci sarà un open day AstraZeneca indirizzato a tutti gli over 40 (nati 1981).

Open Day AstraZeneca a Roma

La Asl di Rieti, infatti, ha fatto da apripista e al centro Verdirosi lo scorso weekend sono state vaccinate oltre 1000 persone con AstraZeneca, tra over 50 e categorie prioritarie senza limiti d’età. In due giorni, come ha reso noto l’Azienda sanitaria, sono state somministrate 1.030 dosi di vaccino, di cui 600 con prenotazione sul posto e le restanti prenotate precedentemente sul portale della Regione. “Abbiamo garantito ad oltre mille persone di potersi vaccinare, terminando il ciclo vaccinale in poco più di venti minuti. Un risultato che ci ha permesso di centrare l’obiettivo che ci eravamo prefissati, cioè quello di coinvolgere il numero maggiore di cittadini per sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione anti-Covid e per accelerare sulla campagna vaccinale in provincia di Rieti” – ha spiegato il Direttore Generale della Asl, Marinella D’Innocenzo.

E ora si cercherà di fare lo stesso in tutta la Regione con l’Open Day rivolto agli over 40. Il prossimo weekend, sabato 15 e domenica 16 maggio, chi vuole (e rientra nella fascia d’età) potrà vaccinarsi con AstraZeneca. Come fa sapere il portale Salute Lazio, gli hub di somministrazione dedicati, gli orari e la piattaforma per scaricare il ticket virtuale saranno comunicati nei prossimi giorni.