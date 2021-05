Vaccini a Roma e nel Lazio, dove prenotare per Pfizer, AstraZeneca e Johnson & Johnson: la lista dei centri vaccinali

Oltre 2 milioni di somministrazioni di vaccini nel Lazio, con una persona su tre che ha già ricevuto almeno una dose di vaccino. Un bel “traguardo”, che ben fa capire come nel Lazio la campagna di vaccinazione stia accelerando, con l’obiettivo che resta sempre lo stesso: somministrare più dosi possibili al giorno, continuare con gli under 60 per poi passare alle categorie più giovani. Ma vediamo quali sono tutti i centri vaccinali della Regione e quale siero viene somministrato, ricordando che dal 1 maggio scorso gli Hub vaccinali La Nuvola e Fiumicino Aeroporto stanno somministrando il vaccino Pfizer – BionTech. Come rende noto la Regione, saranno comunque assicurati, nei medesimi siti, i richiami dei vaccini AstraZeneca a coloro che hanno ricevuto la prima dose.

Vaccini a Roma e nel Lazio: ecco l’elenco completo dei centri vaccinali

Per il momento, negli hub vaccinali Vela Calatrava a Policlinico Tor Vergata e a Valmontone Outlet (modalità drive-in) si somministra il monodose Johnson & Johnson.