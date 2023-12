Vaccini anti Covid, tornano gli open day: il piano della Regione Lazio dopo l’impennata di casi

“Il Covid è in leggera ripresa. Invito tutti i cittadini a vaccinarsi. Stiamo quindi studiando anche degli open day per la vaccinazione che dovrebbero partire a breve”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, alla conferenza stampa dopo la giunta straordinaria in materia sanitaria, dopo l’incendio all’ospedale di Tivoli. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Allarme Covid nel Lazio, le parole di Alessio D’Amato

“Sembra che Rocca si sia finalmente accorto che esiste il Covid. Meglio tardi che mai, ora però bisogna organizzare una vera campagna vaccinale e recuperare il tempo perso. Il flop della campagna vaccinale fino ad oggi, assieme al sovraffollamento dei Pronto soccorso ha indotto il presidente Rocca a impegnarsi, con un forte ritardo, nella campagna vaccinale”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato, ex assessore alla Sanità nel Lazio

“Ben venga il cambio di rotta annunciato”, ha dichiarato ancora D’Amato, “ma non basta limitarsi agli open day, si deve programmare un reclutamento attivo soprattutto tra la popolazione più fragile e anziana. Quello che consiglio al presidente Rocca è di rimettere in piedi un’organizzazione che si è rilevata efficace ed efficiente. Il Lazio è passato da regione leader per numero di vaccinati a maglia nera”.

“Percentuale di vaccinati over 80 è bassissima”

“Sono settimane che segnalo la difficoltà nel fare i vaccini soprattutto per fragili e anziani, e i dati sono impietosi. Basta pensare che nel Lazio la percentuale di over 80 che si è vaccinata è di appena il 6,5%. Con le prossime festività in mancanza di un deciso cambio di rotta è facile prevedere un netto peggioramento della situazione”, ha concluso D’Amato.