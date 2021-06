Vaccini, arriva il Junior Open Day per le fasce d’età 12-16 anni: ecco quando e come prenotare

La campagna vaccinale nel Lazio ha preso ritmi eccelsi, anche grazie agli Open Day vaccinali di AstraZeneca che sono sempre più frequenti. E’ stata annunciato oggi che la Regione ha aperto le prenotazioni per il Junior Open Day.

Lazio, Junior Open Day: ecco quando e come

Il Junior Open Day funziona esattamente come gli Open Day/ Open Week dedicati a specifiche fasce d’età. Essendo “Junior” questo sarà dedicato ai bambini dai 12 ai 16 anni. La vaccinazione avvera sabato 12 e domenica 13 giugno.

Per prenotarsi, come sempre, bisognerà andare sul sito dedicato (clicca qui) oppure anche dal portale salutelazio.it.

In questi giorni verrano rese note le modalità operative; tuttavia Salute Lazio fa sapere che all’iniziativa aderiranno anche i pediatri di libera scelta, per tanto non si esclude la possibilità di vaccinarsi dal proprio pediatra.