Vaccini Lazio, open day Pfizer booster 12-17 anni a Roma: come prenotarsi, quando e dove

open day Pfizer booster 12-17 anni a Roma.

Vaccini Lazio, open day Pfizer booster 12-17 anni a Roma (e non solo): ecco quando e dove

L’open day, anzi gli open day, dedicato ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni si terrà domenica 16 gennaio 2022 in vari hub regionali. In particolare coinvolgerà Frosinone e Rieti ma anche le strutture messe a disposizione da AIOP a Roma e dintorni. Questo l’elenco completo:

Nuova Villa Claudia, Tiberia Hospital (Asl Roma 1)

Karol Wojtyla hospital e Nuova Itor (Asl Roma 2)

Policlinico Di Liegro (Asl Roma 3)

INI Grottaferrata, Villa Linda e Villa Dei Pini (Asl Roma 6), Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo)

Come prenotarsi, vaccino utilizzato

Il siero messo a disposizione è il Pfizer, l’unico approvato per i ragazzi. Per prenotarsi probabilmente sarà necessario andare sul portale Salute Lazio della Regione Lazio (come avvenuto per gli altri open day), selezionare la categoria relativa per la dose booster e infine scegliere il punto vaccinale desiderato. La Regione fa sapere infine che i posti saranno fino ad esaurimento.