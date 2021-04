Vaccini Lazio, partono le prenotazioni per la fascia d’età 18-49 anni con comorbidità (categoria 4): ecco da quando

Non più solo i vaccini per le persone dai 40 ai 49 anni con comorbidità come è stato annunciato ieri perché, la Regione Lazio ha aggiornato poco fa la fascia d’età. Da sabato 1 maggio alle 00.00, infatti, partiranno le prenotazioni per chi ha dai 18 ai 49 anni (nati nel 2003-1972), ma solo per i cittadini con comordibità (categoria 4), come da tabella 3 del piano vaccinale.

Vaccini Lazio, prenotazioni per fascia d’età 19-49 anni con comorbidità: ecco come fare

Per prenotarsi basterà accedere al portale regionale, inserire il codice fiscale e le ultime 13 cifre TEAM della tessera sanitaria.

Prenotazioni su: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome con codice esenzione e tessera sanitaria.