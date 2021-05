Vaccini Lazio Under 50 in farmacia e dal medico di base: come prenotare, da quando e quale siero utilizzano

Vaccini Lazio Under 50 in farmacia e dal medico di base: come...

La campagna di vaccinazione nel Lazio prosegue e, nonostante siano terminate per il momento le scorte di Pfizer, dalla fine del mese di maggio – oltre a ospedali, poli natatori e hub creati ad hoc, la somministrazione si effettuerà anche nelle farmacie e dai medici di base. La conferma è arrivata proprio dall’Unità di Crisi della Regione Lazio e si partirà vaccinando la fascia d’età under 50.

Vaccini Lazio Under 50 in farmacia e dal medico di base: ecco come prenotare e da quando

Dal 17 maggio nel Lazio, come riporta Il Messaggero, si potrà effettuare la prenotazione per il vaccino anche dal medico di base, mentre dal 20 maggio prenderà il via la prenotazione nelle farmacie della Regione (quelle che hanno aderito al “progetto”). Per richiedere il vaccino basterà accedere al portale regionale e seguire tutte le indicazioni, inserendo il codice fiscale e le ultime 13 cifre TEAM riportate nel retro della tessera sanitaria. Dal 24 maggio, una volta avviate le prenotazioni, si partirà con le somministrazioni in farmacia che – almeno nella fase iniziale – saranno fatte agli under 50 con il monodose americano Johnson & Johnson. “Noi siamo pronti – ha detto all’Andkronos Salute Alfredo Procaccini, vicepresidente di Federfarma Roma – Nella maggior parte dei casi si utilizzeranno dei gazebo esterni, come abbiamo fatto con i tamponi, ma ogni farmacia si attrezzerà a seconda degli spazi disponibili. Il cittadino potrà scegliere in quale farmacia andare, optando per quella sotto casa, vicino all’ufficio o vicina alla scuola dei figli”.

Per quanto riguarda i medici di base, invece, le prenotazioni si apriranno il 17 maggio (sempre sul portale Salute Lazio) e dalla fine del mese prenderanno il via le somministrazioni agli under 50. Come spiega l’Adnkronos Salute, dal 17 maggio al 1 giugno saranno distribuite due fiale di Pfizer a settimana al medico per i soggetti fragili; dal 17 maggio anche gli ultra quarantenni potranno vaccinarsi presso il proprio medico di medicina generale con AstraZeneca o Johnson & Johnson. Dal 20 maggio, invece, verranno consegnati ai medici di famiglia 20.000 dosi settimanali di Johnson & Johnson per le fasce consentite e dal 1 giugno prossimo si amplieranno le consegne di Pfizer.