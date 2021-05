Vaccini per studenti a scuola, la conferma del sottosegretario alla Salute: ecco da quando e a chi spetta

Vaccini per gli studenti (anche) a scuola a settembre? Per il sottosegretario alla Salute sì, sarà possibile e l’idea potrebbe presto concretizzarsi. In un’Italia che sembra ormai aver ingranato la marcia per ripartire, la campagna di vaccinazione procede spedita. E dopo gli anziani e le persone fragili, ora l’obiettivo è vaccinare i più giovani. Proprio per questo, infatti, nel Lazio i primi 3 giorni del mese di giugno verrà dato modo ai maturandi di vaccinarsi con Pfizer, così da accelerare la campagna di vaccinazione e tutelare un’ulteriore fascia d’età, quella degli studenti alle prese con l’esame finale.

Vaccini per gli studenti a scuola

“Ritengo possibile l’avvio delle vaccinazioni anti-Covid per i ragazzi e gli studenti già da settembre, previo ovviamente il via libera delle autorità regolatorie ai vaccini per questa fascia d’età, valutando eventualmente anche l’opportunità di effettuare le vaccinazioni nelle scuole stesse”. E’ questo quello che ha dichiarato all’Ansa Andrea Costa, sottosegretario alla Salute.

L’ipotesi è quella di vaccinare, a partire da settembre, gli studenti anche a scuola, sempre se le agenzie regolatorie daranno il via libera per i più giovani.