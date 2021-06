Vaccini per tutti, ma non nel Lazio: tutti gli aggiornamenti

Inizialmente si pensava che fosse solo una questione di ore, ma sembrerebbe che il Lazio dovrà ancora aspettare per l’espansione delle fasce d’età vaccinabili. Dopo il sito offline della Regione Lazio, ora ecco arrivare un’altra novità deludente per i cittadini della Regione Lazio: non sarà possibile, al momento, prenotare il vaccino a prescindere dall’età.

Nonostante le dichiarazioni dei giorni passati sull’estendere la possibilità di vaccini per tutti, senza limiti di età, in tutta Italia, il Lazio sembrerebbe essere rimasto tagliato fuori. Nessuna comunicazione è stata pubblicata da parte di Salute Lazio e non si sa esattamente quando questo avverrà e, di conseguenza, quando si potranno effettivamente prenotare le vaccinazioni.

Sul sito di Salute Lazio, ora nuovamente online, è possibile effettuare le prenotazioni solo dai 40 anni in su o se si appartiene a determinate categorie, proprio come i giorni passati. Per il momento, sembrerebbe che le prenotazioni continueranno secondo fascia d’età.

Al momento, l’unico modo per effettuare il vaccino nel Lazio per gli under 40 sarebbe quello degli Open Day AstraZeneca, i cui ticket, prenotabili dall’app UFirst, sono già terminati.