Vaccini senza prenotazione nel Lazio: ecco da quando e dove

La Regione Lazio continua a “giocare” d’anticipo. Sì, perché se da una parte i casi dopo settimane sono (e fortunatamente) in calo, dall’altra la campagna di vaccinazione non si arresta di certo. Anzi, tutto il contrario. E presto nella Regione i vaccini si potranno fare anche senza prenotazione sul portale, che fino ad oggi è necessaria per la somministrazione.

Vaccini senza prenotazione nel Lazio

A partire da domani, mercoledì 9 febbraio, come fa sapere l’Unità di Crisi della Regione, gli hub vaccinali saranno a ingresso libero e fino a esaurimento delle disponibilità giornaliere. Senza prenotazione, quindi, ma solo nella fascia pomeridiana, a partire dalle 14. Il provvedimento, spiegano, si è reso necessario per favorire la partecipazione alla campagna vaccinale. Nella fascia mattutina, è bene specificare, rimane in vigore l’accesso con la prenotazione al solito portale regionale.

Open Day domenica 13 febbraio 2022 nel Lazio: ecco come fare

Continuano gli open day nel Lazio con il solo obiettivo di vaccinare più cittadini possibili. E domenica 13 febbraio ci sarà un nuovo Open Day nelle strutture AIOP e sarà dedicato agli over 12 per la somministrazione delle dosi booster. Le prenotazioni, anche in questo caso, sono aperte sul portale regionale.