Vaccini Under 30 nel Lazio, il calendario delle prenotazioni: a chi tocca, come prendere appuntamento per Pfizer, AstraZeneca, Moderna e J&J

Mentre la Asl di Rieti sta facendo da apripista e ha messo a punto un Open Week per vaccinare da oggi fino a domenica gli over 30 con AstraZeneca (e senza prenotazione), nel Lazio i più giovani si domandano quando sarà il proprio turno. Questo perché in Lombardia il 27 maggio si potranno prenotare per il vaccino tutti i cittadini dai 30 ai 39 anni, mentre nel Lazio per ora – oltre alle fasce d’età (da stanotte verrà dato il via libera ai 40-43enni) – si possono vaccinare sì i giovani, ma solo quelli considerati “fragili” o che lavorano in alcuni settori dove è necessaria la vaccinazione.

Vaccini Lazio, quando toccherà agli Under 30?

Tra farmacie e presto somministrazioni anche dal medico di base, la campagna di vaccinazione procede spedita. Ma quando toccherà agli Under 30? Come spiega Il Messaggero, prima si dovrà immunizzare tutta la fascia tra i 30 e i 40 anni: nell’ultimo weekend del mese di maggio potrebbe essere il turno dei primi under 40, poi dalla seconda settimana di giugno potrebbero aprirsi le prenotazioni per gli under 30.

Vaccino per i 30enni nel Lazio

“Vaccineremo i 30enni entro luglio. L’80% della popolazione target (coloro che rientrano nella fascia dai 18 anni in su, quelli vaccinabili) sarà completata entro agosto” – ha spiegato qualche settimana fa l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ai microfoni della trasmissione Oggi è un altro giorno. Sui giovani – ha proseguito – faremo una campagna proattiva e apriremo i centri vaccinali nei posti lavoro, nei luoghi sportivi, nelle farmacie. Anche in occasione delle partite degli Europei siamo pronti a vaccinare presso lo Stadio Olimpico. Quando si scende con l’età diminuisce l’adesione e dunque va favorita la partecipazione alla campagna”.