Vaccino AstraZeneca, Open Day per Over 30 nel Lazio: ecco quando e come prenotarsi

L’Open Day sembra essere una formula vincente, una modalità che la Regione Lazio (ma non solo) sta seguendo per accelerare la campagna di vaccinazione e non sprecare le dosi. Dopo gli over 40 e la possibilità data “last minute” agli over 35 per vaccinarsi con AstraZeneca oggi e domani nei vari hub allestiti dalla Pisana, il prossimo weekend – come spiega La Repubblica – toccherà ai 30enni.

Open Day per Over 30 nel Lazio: ecco quando e come prenotarsi

Il prossimo weekend, quello del 29 e del 30 maggio, l’Open Day AstraZeneca sarà rivolto agli over 30 e in settimana verrà dato il via libera per scaricare i ticket virtuali, in base agli slot disponibili. Il modus operandi per prenotarsi sarà sempre lo stesso: il cittadino dovrà collegarsi alla piattaforma, l’App “Ufirst“, scaricare il ticket virtuale (che consente di spostarsi anche durante le ore del coprifuoco) e presentarsi nell’hub all’orario stabilito con la tessera sanitaria. In questo modo, la Regione Lazio lo scorso weekend – in soli due giorni – ha vaccinato 20.000 persone e si spera di replicare lo stesso “successo” anche oggi e domani. L’Open Day è un modo per dare uno “sprint” in più alla campagna di vaccinazione e cercare di raggiungere il prima possibile l’immunità.