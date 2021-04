Vaccino AstraZeneca per Under 60 nel Lazio: l’Aifa autorizza la vaccinazione per i volontari, prenotazioni da giugno

Vaccino AstraZeneca per Under 60 nel Lazio: l’Aifa autorizza la vaccinazione per...

Dopo i rarissimi casi di trombosi e le tante valutazioni per capire se ci fosse una correlazione, per l’Ema (Agenzia Europea per il farmaco) i benefici del vaccino AstraZeneca sono superiori ai rischi. “E’ sicuro, efficace e salva vite” – ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Ma in Italia è stato messo un “limite” perché la somministrazione del vaccino made in Pomezia-Oxford è raccomandabile per gli over 60. Ma non è obbligatorio tant’è che l’Aifa ha dato il via libera alla vaccinazione con AstraZeneca anche a chi ha meno di 60 anni. “Nulla-osta all’utilizzo di AstraZeneca anche per chi ha meno di 60 anni. Quella di Aifa è una raccomandazione” – ha dichiarato il Presidente dell’agenzia italiana del farmaco, il professor Giorgio Palù, al Messaggero.

Vaccino AstraZeneca Under 60 nel Lazio

La Regione Lazio potrebbe fare da apripista con la sua idea di vaccinare con AstraZeneca, una volta terminate tutte le somministrazioni agli over 60, anche i volontari che hanno meno di 60 anni. “Quando avremo esaurito le classi di età over 60, daremo su base volontaria AstraZeneca anche a chi è più giovane. Non possiamo certo rischiare, in una pandemia per la quale in Italia muoiono ogni giorno 400-500 persone, di lasciare nei frigoriferi i vaccini” – ha dichiarato l’assessore D’Amato al Messaggero.

E sempre al quotidiano romano ha spiegato che nel Lazio la prossima settimana si apriranno le “prenotazioni a coloro che hanno 58 e 59 anni. Ma c’è di più. “Per noi – ha dichiarato D’Amato – a maggio si può pensare di offrire agli under 60, su base volontaria, AstraZeneca”. Tutto per non “buttare via” così che altrimenti finirebbero per essere inutilizzate.

Dopo aver terminato la copertura dei 60enni e dei 70enni, nel mese di giugno, nel Lazio si darà la possibilità ai volontari che hanno meno di 60 anni di essere vaccinati con AstraZeneca. L’obiettivo in Italia resta quello di accelerare la campagna di vaccinazione, con la speranza di tornare il prima possibile a una normalità.