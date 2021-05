Vaccino Covid a Roma e nel Lazio, date prossimi Open Day: ecco come prenotarsi

La campagna vaccinale nel Lazio continua senza sosta e l’Open Day sembra essere una formula vincente, una modalità che la Regione Lazio (ma non solo) sta seguendo per accelerare la campagna di vaccinazione e non sprecare le dosi. Dopo gli over 40 e la possibilità data “last minute” agli over 35 per vaccinarsi con AstraZeneca. Ora la Regione, valuta di replicare gli Open Day.

Gli open Day

Gli open Day per vaccinarsi sono stati un successo, e ora la Regione Lazio, valuta la replica per i prossimi weekend. Le date possibili potrebbero essere 30 e 31 maggio. Il tutto, ovviamente, dipende dall’approvvigionamento delle dosi. Il modus operandi per prenotarsi sarà sempre lo stesso: il cittadino dovrà collegarsi alla piattaforma, l’App “Ufirst“, scaricare il ticket virtuale (che consente di spostarsi anche durante le ore del coprifuoco) e presentarsi nell’hub all’orario stabilito con la tessera sanitaria. L’Open Day è un modo per dare uno “sprint” in più alla campagna di vaccinazione e cercare di raggiungere il prima possibile l’immunità. Per il momento è stata vaccinata quasi il 50% della popolazione del Lazio con la prima dose (41%). Il 92% degli over 80 ha ricevuto la prima dose, mentre l’85% ha concluso il ciclo vaccinale. Per gli over 70, la percentuale cala, con il 36% che ha completato il ciclo e l’80% che ha ricevuto solo la prima dose. Infine, per quanto riguarda gli over 60, il 16% ha completato il ciclo mentre il 66% ha ricevuto la prima dose.