Vaccino Covid a Roma e nel Lazio: prenotazioni, centri vaccinali e sieri somministrati

La campagna di vaccinazione nel Lazio prosegue ed è stata superata la quota del milione e 800 mila dosi somministrate, con oltre 565 mila cittadini che hanno già terminato il percorso vaccinale. Dopo gli over 60, ora toccherà a chi ha 58 e 59 anni: le prenotazioni prenderanno il via giovedì notte come ha confermato l’assessore D’Amato. L’obiettivo è quello di accelerare e per farlo, oltre ai centri vaccinali già noti, la settimana scorsa sono stati inaugurati nuovi hub creati ad hoc (Cinecittà, Tor Vergata, Valmontone). Ma vediamo quali sono tutti i punti nel Lazio dove poter effettuare il vaccino e quali sieri vengono somministrati.

Vaccino Covid a Roma e nel Lazio: l’elenco completo dei centri vaccinali

La Regione Lazio sul proprio sito ufficiale ha stilato un elenco completo di tutti i centri vaccinali suddivisi per Asl e vaccino somministrato. E’ bene specificare che dal 1 maggio gli Hub vaccinali La Nuvola e Fiumicino Aeroporto somministreranno il vaccino Pfizer – BionTech. Saranno comunque assicurati, nei medesimi siti, i richiami dei vaccini AstraZeneca a coloro che hanno ricevuto la prima dose.

Vaccinazioni nel Lazio: come fare per prenotarsi

Per prenotarsi in base alla fascia d’età basterà accedere al portale regionale, inserire il codice fiscale e le ultime 13 cifre (TEAM) poste sul retro della tessera sanitaria.