Vaccino Covid per bambini e ragazzi, è sicuro? Possibili effetti collaterali e informazioni utili

Dai più adulti ai più piccoli, la campagna di vaccinazione nel Lazio procede spedita e da domenica 6 giugno si apriranno le nuove prenotazioni. Ma non solo per gli under 40 e under 30. La Regione è pronta per vaccinare anche i ragazzi dai 12 ai 16 anni, con l’obiettivo di raggiungere quanto prima l’immunità di gregge.

Il vaccino Covid per i ragazzi dai 12 ai 16 anni nel Lazio è sicuro? Le FAQ

Tra dubbi e scetticismo, ci ha pensato la Regione a chiarire ogni casa con la pubblicazione delle FAQ (domande e risposte) sulla campagna di vaccinazione rivolta ai ragazzi dai 12 ai 16 anni, che dovranno rivolgersi al pediatra o al medico di base. Ma il vaccino è sicuro? Stando alle FAQ, “sì è sicuro. Gli studi dimostrano che i vaccini sono sicuri ed efficaci. I ragazzi, come gli adulti, possono avere alcuni effetti collaterali locali (dolore, gonfiore) o generali (febbre, malessere) che hanno breve durata (uno-due giorni)”.

Quali sono gli effetti collaterali? E’ questo quello che si domandano in tanti, preoccupati per la salute dei loro figli. “Dopo aver effettuato il vaccino – spiegano dalla Regione – si possono avere alcuni effetti collaterali, che sono normali segnali che il corpo sta costruendo una protezione contro la malattia. Gli effetti collaterali comuni sono dolore, arrossamento e gonfiore al braccio in cui si è fatta l’iniezione, nonché stanchezza, mal di testa, dolori muscolari, brividi, febbre e nausea. Questi effetti collaterali potrebbero influire sulla capacità di svolgere le attività quotidiane, ma scompaiono in poche ore o giorni”.